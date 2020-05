Manuel di Samatzai: “Tanti cani abbandonati ultimamente, mettiamo ciotole e crocchette fuori dalle case”. Il bel gesto a Samatzai di Manuel Desogus: “Oggi ho visto un cagnolino di piccola taglia impaurito e spaesato davanti a casa, forse un nuovo abbandono. Sono entrato a casa per prendere una manciata di crocchette per poterlo confortare, ma quando sono riuscito era ormai sparito, allora mi è venuta in mente questa idea per i tanti cani che vagano, all’interno della mia abitazione ho lasciato una ciotola con dell’acqua e delle crocchette, chissà se mai dovesse ripassare da queste parti almeno potrebbe rifocillarsi un po‘. Questa quarantena è stata pressante per tutti noi, lo capisco, però non risolveremo nulla abbandonando i nostri animali domestici. Mi piacerebbe che questa iniziativa fosse attuata da quante più persone possibili, segnalatela come me dal nostro tricolore o da una bandiera dei 4 mori.2

Anche la consigliera comunale Francesca Piga applaude l’iniziativa: “Questa nobile iniziativa che non posso non condividere mi rende orgogliosa del nostro giovane compaesano. Queste azioni spontanee che possono sembrare banali, ma in realtà non lo sono spero ci condurranno in un futuro con meno indifferenza verso i più deboli e di conseguenza verso il prossimo”.

