Conte: “Non è tempo di movida o i contagi risalgono”, in arrivo multe da 400 a 3000 euro per chi sgarra. “Grazie a voi italiani, ma non è finita, chiariamolo, non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale. Abbiamo tolto l’autocertificazione perché la curva era sotto controllo ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione”, ha detto oggi Conte lasciando il Senato dove è stata respinta con i voti decisivi di Italia Viva di Renzi la mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Anche molti governatori, ad esempio Zaia in Veneto, hanno minacciato di richiudere tutto dopo avere visto le immagini di tanti spritz e assembramenti senza il rispetto delle distanze. Le multe riguarderanno i locali che non fanno rispettare le regole e chi non rispetta il distanziamento sociale.

