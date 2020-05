Ristrutturazioni: il super ecobonus farà muovere 600 milioni in Sardegna

“Siamo stati i primi, in tempi non sospetti, a chiedere ufficialmente una misura che andasse a coprire il 100% degli investimenti per le ristrutturazioni”, dicono Antonio Matzutzi, presidente regionale di Confartigianato, e Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Edilizia. “Abbiamo proposto questa idea ai nostri deputati, che hanno subito recepito la valore dell’iniziativa e le necessità di imprese e cittadini, presentandola nelle varie Commissioni. Dobbiamo ringraziarli per l’impegno e la collaborazione”.

Dopo la pubblicazione di ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale, il “super ecobonus” sulle ristrutturazioni raccoglie commenti positivi fra imprese, cittadini, tecnici, Comuni. Anche Confartigianato Imprese Sardegna esprime apprezzamento per la misura adottata dal Governo per il rilancio del comparto delle costruzioni e il rinnovamento del patrimonio edilizio regionale, secondo criteri di sostenibilità e sicurezza.

“Nonostante la positività dell’intervento, come in ogni legge però ci sono anche delle criticità che hanno bisogno di essere smussate”, continuano Matzutzi e Meloni, “affinché il complesso normativo possa essere più vicino alle esigenze delle piccole imprese e dei fruitori. Su questo lavoreremo da subito, e attraverso i parlamentari proporremo emendamenti migliorativi”.

Confartigianato Sardegna stima un possibile giro d’affari di circa 600milioni di euro l’anno nell’isola, ricodando che gli ecobonus per ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili e verde, solo nel 2019, avevano messo in circolo 390milioni di euro.

“Stiamo ricevendo tantissime telefonate da parte di imprese, tecnici e cittadini entusiasti e interessati a intervenire subito sul proprio patrimonio immobiliare”, continuano i due presidenti, “ma anche molto preoccupati per i tempi della vera entrata in vigore e la complicazione burocratica”.

“Le nostre perplessità”, sottolineano Matzutzi e Meloni, “in primis vanno all’obbligo dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, per i materiali dei “cappotti termici”, e alla complessità degli adempimenti legati alla cessione dello sconto (visti di conformità, asseverazioni), specialmente se paragonata al meccanismo più immediato della detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50%. È necessario incoraggiare chi vuole fare questi lavori e non spaventare con richieste che poi portano a rinunciare a una opportunità di questo tipo”.

Allo stesso tempo però, le imprese dell’edilizia sottolineano come siano pochi 18 mesi per effettuare i progetti, richiedere le autorizzazioni, trovare i finanziamenti per i privati, affidare gli appalti e terminare i lavori. Proprio per questo Confartigianato Sardegna chiederà uno spostamento almeno al 2022, per evitare che diversi progetti saltino. “Chiederemo anche”, proseguono i due presidenti, “che venga alzata la percentuale detraibile sulle ristrutturazioni interne, facendola arrivare al 65%”.

Un altro punto importante che Confartigianato Sardegna porterà all’attenzione di deputati e senatori sarà quello relativo alla cessione del credito. Le piccole imprese artigiane non sono in grado di anticipare il costo dei lavori, che solo per piccoli progetti potrebbero movimentare decine di migliaia di euro, mentre per ristrutturazioni di interi condomini arriverebbero anche a parecchie centinaia di migliaia.

L’Associazione sottolinea come le imprese debbano continuare a fare il loro lavoro senza

trasformarsi in collettori di problemi, anticipando liquidità che non hanno o risolvendo questioni burocratiche. “Su questo punto si gioca la riuscita o meno del super ecobonus: la norma deve consentire un meccanismo semplice che porti il committente a dialogare direttamente con gli Istituti di Credito che, in maniera immediata e automatica, poi riverserà il credito verso le imprese”.

“Insomma”, concludono Matzutzi e Meloni, “non vogliamo che terzi soggetti, che nascono per speculare in queste situazioni, costringano le imprese ad accettare percentuali di ricavo non idonee, non adeguate e non congrue alle prestazione effettuate”.

Mercoledì, 20 maggio 2020

