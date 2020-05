“Ragazzi e bambini hanno diritto alla socialità, ma facciamo attenzione””

L’intervento della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Grazia Maria De Matteis

Finalmente nella “Fase 2” sarà consentito il ritorno alla socialità, passo importante per tutti ma soprattutto per adolescenti e bambini, che con la chiusura di scuole e centri sportivi e scuole si son visti mancare riferimenti importanti. Su questo argomento è intervenuta la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Grazia Maria De Matteis, che sul sito della Regione Sardegna ha dedicato un pensiero a ragazzi e bambini.

Di seguito riportiamo il suo intervento.

La tanto attesa “Fase 2” è stata considerata l’alba di un importante giorno per tutti ed in particolare per i nostri minori. L’entusiasmo e la leggerezza, tipici dell’età e fortunatamente preservati nonostante ciò che si dovuto affrontare, impongono alcune riflessioni.

Purtroppo non è la fine del virus ma l’inizio di un nuovo percorso in cui il richiamo alla massima attenzione di chi ha il dovere di vigilare e responsabilizzare i nostri bambini e i nostri ragazzi appare necessario.

L’attività motoria, la visita al museo, l’incontro al parco, la frequentazione di uno studio medico come di un qualsiasi altro luogo di cura o assistenza, devono esser sempre accompagnati da una attenzione alle prescrizioni di sicurezza oggi ancora maggiore; ciò al fine di garantire un futuro di ripresa di tutte le attività per i nostri ragazzi e la salute di tutti.

A tutte le istituzioni appare doveroso un richiamo affinchè non sia sottovalutato il bisogno di relazione e socialità dei ragazzi e dei bambini, bisogno che tanto più in questa fase e con le scuole chiuse, necessita di essere canalizzato in attività e servizi adeguati, costruttivi, stimolanti e gestiti in sicurezza.

Mercoledì, 20 maggio 2020

L'articolo “Ragazzi e bambini hanno diritto alla socialità, ma facciamo attenzione” sembra essere il primo su LinkOristano.it.