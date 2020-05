Pula, gli alberghi vogliono riaprire: “Ma tanti clienti dirottati verso Spagna, Croazia e Grecia”. La sindaca di Pula incontra gli albergatori della capitale turistica, regna l’incertezza: “Lunedì, insieme all’Assessora Pirisinu e all’Assessore Zucca, abbiamo incontrato in videoconferenza, gli albergatori del nostro territorio.Dall’incontro, a cui hanno preso parte diversi importanti hotel, b&b, agriturismo e affittacamere con numerosi contributi e spunti, è emerso che le strutture si stanno preparando alla riapertura, stanno rendendo funzionali gli spazi e si stanno adeguando alle nuove prescrizioni da seguire per il contenimento del contagio.

La preoccupazione maggiore è però sapere quando i turisti potranno arrivare.

Molte nazioni europee stanno orientando il loro i clienti verso altre mete come: la Spagna, la Croazia e la Grecia.

E’ necessario da parte della Regione Sardegna un piano di promozione e comunicazione efficace che riporti l’attenzione dei grandi tour operator sulla nostra isola.

La Regione deve necessariamente creare un piano in cui la destinazione Sardegna sia riconosciuta come meta sicura e accogliente.

Il problema attuale è ancora l’incertezza e la confusione sulle modalità di ingresso nell’isola e sull’utilizzo del tampone o prima della partenza o all’arrivo in aeroporto.

I segnali sono tuttavia di prudente positività.

A breve ci incontreremo ancora con gli albergatori, per raccogliere nuove istanze da presentare alla Regione Sardegna”, spiega la sindaca di Pula Carla Medau.





