Ossi, la bella notizia: 21 ospiti della casa di riposo guariti dal Coronavirus

Buone notizie dalla casa di riposo Villa Gardenia di Ossi. Ventuno ospiti sono guariti dal Coronavirus. È il sindaco a comunicare l’esito di tutti i tamponi effettuati: “Nel giorno della fatidica ripartenza sono giunte alla casa comunale buone nuove sulla situazione di Villa Gardenia. 21 gli ospiti definitivamente guariti, 9 risultati positivi al primo tampone, ma negativi al secondo, che attendono fiduciose notizie sul terzo, 5 ancora ospedalizzati, ma con una situazione clinica stabile. A questi si aggiungono i 6 ospiti fortunatamente mai venuti a contatto con il virus e, dunque, da sempre negativi. Oltre agli ospiti di Villa Gardenia, attualmente, sono 4 i cittadini in quarantena domiciliare. Un numero in evidente calo che ci riempie il cuore di gioia e rafforza la nostra speranza, così come quella della nostra comunità. Abbiamo condiviso momenti difficili e talvolta siamo stati travolti da una miriade di emozioni contrastanti, ma abbiamo fatto prevalere il buon senso e rispettato rigorosamente le prescrizioni volte a contenere i contagi”.

“La voglia di ritornare alle abitudini di vita, che da sempre ci hanno accompagnato, è più viva che mai, ma è proprio ora che dobbiamo continuare ad agire con grande coscienza e non dimenticare che il Covid-19 non è ancora stato sconfitto. Uniti e consapevoli potremo far ripartire le nostre attività e, rispettando tutte le prescrizioni, supportarle concretamente in tale difficile momento”.