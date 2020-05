Riunioni online della Giunta regionale “aperte” solo per qualche intruso?

Manca (M5S): “Solinas deve garantire la regolarità delle sedute. Oppure apra per tutti”

Il pubblico non è ammesso. I consiglieri regionali neppure. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, neppure ora che si svolgono online. Eppure di recente qualcuno è riuscito a intrufolarsi e ad ascoltare le discussioni, “senza averne alcun diritto e collegandosi abusivamente ad una piattaforma online ad accesso riservato”. È vero? La capogruppo del M5S in Consiglio, Desirè Manca, in un’interrogazione segnala “episodi preoccupanti e sconcertanti” e raccomanda al presidente Christian Solinas di “attivarsi con urgenza per verificare innanzitutto l’affidabilità delle procedure informatiche adottate, e di vigilare affinché le stesse garantiscano il rispetto della regolarità dei lavori”.

Manca deve aver avuto informazioni precise sull’esistenza di una talpa, anche se non fa nomi: “Parrebbe che ad aver consentito ad estranei di assistere in presa diretta alle riunioni dell’esecutivo sia stato proprio qualcuno tra coloro che sono autorizzati a partecipare”, si legge nell’interrogazione.

Dopo aver ricordato che i lavori della Giunta “non sono pubblici” e che non possono seguirli, “salvo diverse disposizioni adottate dalla Giunta medesima, nemmeno i consiglieri regionali, né di maggioranza né di opposizione”, la capogruppo M5S scrive che “il presidente della Giunta ha il dovere di riferire se sia a conoscenza di qualche intrusione nei collegamenti da remoto e di richiedere l’intervento di professionisti ed esperti, se non anche quello della Polizia postale, per individuare eventuali inopportune intrusioni informatiche e telematiche”.

Perché i divieti devono valere per tutti, o per nessuno: la capogruppo del M5S in chiusura chiede al Governatore, “qualora lo ritenesse opportuno, di rendere pubbliche le riunioni dell’esecutivo in streaming, consentendo così a tutti i consiglieri, opposizione compresa, di assistere in presa diretta ai lavori”.

Mercoledì, 20 maggio 2020

