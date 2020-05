Telefonate mute dalla Tunisia, non richiamate i numeri con +216

Ne ha parlato anche il quotidiano “Il Messaggero”, in questi giorni: “La truffa evergreen, comparsa già una decina di anni fa, gioca sulla curiosità della vittima che riceve uno squillo da un numero sconosciuto. Non appena lo richiama, parte l’esoso raggiro che può arrivare a scalare dal credito telefonico fino a 1,5 euro al secondo. I numeri da inserire immediatamente nella black list hanno il prefisso +216, vi indichiamo in particolare questi due: +216 28 915 036 o +216 28 914 685”.

Telefonate mute dalla Tunisia e il rischio di vedersi prosciugare il credito sul cellulare: il trucco non è nuovo, ma il presidente provinciale dell’associazione Anteas Cisl, Massimo Murtas, conferma che è ancora in uso, e molti ci cascano.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a