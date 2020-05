Caleidoscopi musicali, domani si parla di disturbi specifici dell’apprendimento

Durante gli incontri sarà possibile partecipare attivamente con domande e considerazioni attraverso la chat del meeting, mentre per interessi specifici si può inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , all’attenzione della dott. Elisabetta Piras.

Alle 18,30 sulla piattaforma on line Zoom si parlerà di “ Musica e Disturbi Specifici dell’Apprendimento ”. Durante l’incontro saranno approfonditi gli aspetti didattici e legislativi dell’insegnamento della musica in relazione ai disturbi specifici, insieme ai rappresentanti della Commissione Disturbi specifici dell’apprendimento del “Palestrina”: Daniela Corrias , docente di Teoria ritmica e percezione musicale, Annalisa Flaviani , rappresentante del MUR presso il Consiglio di Amministrazione del “Palestrina”, Arianna Sechi , studentessa di Canto jazz, Alessandra Seggi , docente di Pedagogia della musica, Giorgio Sanna , direttore del Conservatorio di Cagliari. Modera Elisabetta Piras , ideatrice del progetto e referente della commissione.

Secondo appuntamento domani ( giovedì 21 maggio ) per Caleidoscopi musicali , la serie di incontri organizzati dal Conservatorio di Cagliari per creare nuovi stimoli e riflettere sulle possibilità lavorative offerte dagli studi in Conservatorio .





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a