Writer “caddozzi” a Villamassargia: “Bombolette buttate tra i cespugli dopo i murales sulla Provinciale”

Colori su colori che formano disegni belli alla vista e che rendono meno grigio il lungo muro in un tratto della Sp 85 di Villamassargia. I writer, però, dopo le composizioni artistiche si sarebbero resi protagonisti di un gesto tutt’altro che “colorato”, buttando tutte le bombolette usate oltre la cunetta, tra i cespugli. È questa la denuncia fatta dalla pagina Facebook “Difendiamo la Sardegna”, che chiama in causa anche le Guardie ambientali sarde: “Apprezziamo il lavoro che fanno i writer di strada, perché riescono a valorizzare degli spazi brutti e privi di colore, rendendoli quasi sempre delle opere d’arte a cielo aperto. Questa volta però, quella che doveva essere una miglioria si è trasformata in una deturpazione del territorio. Purtroppo dopo il lavoro sono state buttate nella campagna sovrastante tutte le bombolette usate per i murales”.

“Segnaleremo a chi di dovere questo schifo, sperando che i colpevoli paghino per questo. Per fortuna, il segnalatore si è prodigato per ripulire, riempiendo un bustone da 110 litri, ma chissà quante ancora ce ne saranno”.

