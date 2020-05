Quartu, brucia l'erba secca e le fiamme arrivano fino a Molentargius e a un'auto in sosta

I forestali hanno individuato il responsabile dell'incendio sulle sponde dello stagno

QUARTU. Ieri pomeriggio 18 maggio aveva innescato, non volontariamente ma comunque colpevolmente, un incendio nel Parco regionale di Molentargius. A distanza di poche ore, gli uomini della stazione di Cagliari del Corpo forestale lo hanno individuato e denunciato all’autorità giudiziaria per incendio colposo, reato per cui la legge prevede da uno a cinque anni di pena. Nei guai è finito un 70enne di Quartu,E.P., proprietario di un terreno nella zona di Is Arenas limitrofa al parco di Molentargius

Secondo quanto accertato dai Forestali, l’uomo, che non sarebbe nuovo a questo tipo di comportamento, stava bruciando erba e frasche rinsecchite quando, favorite dal vento, le fiamme si sono propagate fino alle sponde dello stagno di Molentargius, interessando altri terreni incolti e perfino un’autovettura in sosta. L’incendio è stato poi domato, non senza difficoltà a causa del vento, con due ore di lavoro dagli agenti forestali e dai vigili del fuoco.