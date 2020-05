Cagliari, paga la birra con 50 euro per aiutare il barista: “Ho trattenuto le lacrime, un gesto stupendo”

Il sorriso, mentre tiene tra le mani una banconota da cinquanta euro, è bello grande. Mohamed Said, 45 anni, gestore del chiosco del Poetto “Palm Beach” dal 2007, ha riaperto la sua attività da una decina di giorni dopo i due mesi di lockdown legati al Coronavirus. Qualche cliente è già passato per un caffè e un saluto ma uno, in particolare, non si è limitato a una semplice consumazione: “Oggi, un signore che viene da noi da anni, ha ordinato una birra 0,33. Al momento di pagare, ha tirato fuori cinquanta euro. Mi sono avvicinato alla cassa, ho preso il resto ma lui l’ha rifiutato, dicendomi che quello era il suo modo per esprimere tutto il piacere nel rivederci dopo un po’ di settimane. Mi sono commosso e ho cercato di trattenere le lacrime”, spiega Said, “appena ho visto la mia compagna, Dayala, le ho raccontato tutto e anche lei si è emozionata. È stato un bellissimo gesto e un gesto molto, molto carino”. Ma chi è il benefattore? Mohamed Said ci ha messo in contatto con lui.

Si tratta di Stefano C., 48 anni: “Ho una società privata. Stavo passeggiando al Poetto e non sapevo che Mohamed avesse riaperto il chiosco. Ho parlato per un’ora con lui, ci siamo raccontati come abbiamo vissuto questo duro periodo del Coronavirus. Ho capito di essere stato più fortunato di lui, negli ultimi due mesi, visto che ho potuto continuare a lavorare. Perchè ho pagato una birra 50 euro? Beh, è stato il mio modo per cercare di incoraggiarlo”.

