Al via i lavori nelle scuole di via Cairoli e via Diaz a Oristano

La primaria potrà riaprire per l’inizio delle lezioni

Prendono il via a Oristano i lavori nella scuola primaria di via Cairoli e nella scuola secondaria di via Diaz, finanziati con il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Questa mattina sono stati consegnati i lavori alle imprese Peddio e Dueffe che realizzeranno il progetto nella scuola secondaria di via Diaz per dotazioni tecniche e tecnologiche e per il potenziamento degli spazi extrascolastici. Nei prossimi giorni invece si procederà alla consegna dei lavori all’impresa edile Caredda e all’inizio degli interventi nella Scuola primaria di via Cairoli per l’adeguamento dell’impianto antincendio, di quello igienico e sanitario e per l’efficientamento energetico. Qui l’articolo completo. Martedì, 19 maggio 2020 L'articolo Al via i lavori nelle scuole di via Cairoli e via Diaz a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.

