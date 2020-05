Buoni spesa solidali, riaperti i termini delle domande a Porto Torres

L’Amministrazione comunale ricorda che sono stati riaperti i termini per ricevere i buoni spesa solidali, la misura sociale per sostenere le famiglie colpite dalle difficoltà economiche dovute al Coronavirus. Alla procedura, avviata nei giorni scorsi dal Settore Politiche sociali, possono aderire i cittadini che non hanno ricevuto il beneficio nel primo bando.

Possono fare domanda coloro che sono inizialmente rimasti esclusi, in quanto i criteri di assegnazione sono stati rimodulati. Tra coloro che non sono stati beneficiari dei buoni spesa nel primo bando possono partecipare anche i cittadini che hanno fatto richiesta del bonus regionale da 800 euro e che non l’hanno ancora percepito.

L’avviso e l’istanza da presentare al Comune di Porto Torres sono scaricabili dal seguente link: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Servizi/Avvisi-e-scadenze/Avviso-pubblico-Misure-straordinarie-di-sostegno-alle-famiglie-Richiesta-buoni-spesa-per-beni-di-prima-necessita-Scadenza-31-maggio-2020.

