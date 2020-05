Contrordine: nel mare di Sardegna si può fare il bagno

“In acqua si potrà stare a una distanza di almeno un metro e mezzo”, spiega Sanna, che ieri aveva confermato, invece, il no ai bagni in mare in assenza di linee guida anti-Covid. Cos’è cambiato rispetto a ieri? Gli assessori delle diverse regioni hanno concordato sulla balneazione a distanza di sicurezza, riferisce Sanna. Così lo stop è caduto nel giro di 24 ore, peraltro senza apparenti conseguenze pratiche, dato che da due giorni sulla Sardegna imperversano piogge e temporali. Le regole per la balneazione potrebbero essere chiarite a breve da un nuovo provvedimento della Regione. (AGI)

Contrordine: in Sardegna il bagno al mare si può fare, ma rispettando la distanza interpersonale. Lo precisa l’assessore regionale agli Enti locali, Quirico Sanna, interpellato dall’AGI, dopo che ieri sera è diventato un caso il divieto di balneazione sulle spiagge sarde, peraltro non esplicitato nella recente ordinanza del presidente Christian Solinas sulla fase 2 dell’emergenza Covid-19, .

Fonte: Link Oristano





