Primo incendio dell’anno nel cuore di Molentargius, la Forestale scopre subito il piromane: è un 70enne quartese. Ecco cosa è accaduto e di chi tratta: intorno alle ore 16 un incendio è divampato all’interno del Parco Regionale del Molentargius, interessando dei terreni incolti e un’autovettura che si trovava parcheggiata poco distante. Prontamente per lo spegnimento è intervenuta la pattuglia della Stazione Forestale di Cagliari e alcune squadre dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare le fiamme dopo qualche ora, date le alte temperature e il forte vento. Il personale del Corpo Forestale ha immediatamente avviato le indagini che hanno condotto a ritenere che si trattasse di un incendio colposo, divampato a seguito dell’abbruciamento di un cumulo di frascame da parte di P.E, di 70 anni, proprietario di un terreno in zona Is Arenas, nel comune di Quartu Sant’Elena. L’uomo, non nuovo a questo genere di cose, rischia la pena della reclusione da uno a cinque anni per incendio colposo, previsto dall’art. 429 del codice penale.





