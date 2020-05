Solinas: “Quest’anno in Sardegna arriveranno due milioni e mezzo di turisti”

Nell’estate del Covid due milioni e mezzo di turisti in Sardegna, circa 30 mila al giorno. Almeno secondo le previsioni del presidente della giunta regionale Christian Solinas intervistato stamattina nella trasmissione Agorà. Dal 25 giugno nell’Isola potranno sbarcare i turisti.

“Arriveranno già col certificato in tasca dopo il test effettuato in laboratorio almeno 3 giorni prima”, ha dichiarato il Governatore, “restituiremo con un bonus sui servizi turistici il costo dell’operazione. Speriamo che anche il Governo al più presto possa liberalizzare i test, almeno per motivi turistici, affinché possano essere fatto in qualsiasi laboratorio privato per non caricare di lavoro gli ospedali. Qui in Sardegna il virus non ha avuto circolazione territoriale e da noi si possono fare vacanze sicure. Chi dovesse positivizzarsi in Sardegna”, conclude, “può stare tranquillo: abbiamo un sistema di accoglienza pronto e in grado di garantire spazi di isolamento alle persone positive”.