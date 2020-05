Dal sindaco di Oristano solidarietà ai giornalisti dell’Ansa in sciopero

Andrea Lutzu sui tagli annunciati: “Essenziale difendere l’informazione di qualità”

“In queste settimane si è capito ancora di più quanto l’informazione di qualità affidata a professionisti sia importante e sia un valore da difendere”. Lo scrive il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, in una nota che esprime “piena solidarietà ai giornalisti, ai dipendenti e ai collaboratori dell’Agenzia Ansa in sciopero per i piani di ridimensionamento annunciati dall’azienda. È a rischio il posto lavoro di straordinari interpreti di principi cardine della democrazia come la libera informazione e il pluralismo”.

Lutzu ricorda come “la principale agenzia di stampa italiana sia nata proprio per assicurare quei presidi di libertà che oggi sono messi in pericolo dagli annunciati licenziamenti. In un momento di grave crisi sociale, come quello che stiamo vivendo a causa della emergenza sanitaria da coronavirus, suscita grande preoccupazione che sia a rischio anche uno dei principali pilastri del sistema informativo nazionale”.

Martedì, 19 maggio 2020

