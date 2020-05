Addio a Mariolina Falzari, la prof battagliera del Cagliari Social Forum

Il Cagliari Social Forum piange Mariolina Falzari. Per anni docente di Storia dell’Arte al liceo Siotto, moglie del celebre filosofo di Oschiri Placido Cherchi, La Falzari è morta ieri. Negli ultimi anni è stata protagonista di tante battaglie del Cagliari Social Forum. Così la ricorda su Facebook Salvatore Drago dell’Usb:

“Amava la “sua” Terra, Lei nata in terre di confine perché: “tua è la terra dove poggi il piede”. Non riusciva a comprendere il significato di “straniero” e “migrante” visto che, prima o poi, “tutti siamo fatti per migrare”.

Amava la “sua ”Cagliari. “Una delle più belle e pidocchiose città del mondo”,

Amava essere nazionalista (nel senso di appartenere ad una Nazione) perché profondamente e sinceramente internazionalista.

Nutriva un amore sincero verso i tantissimi suoi alunni e li sentiva ancora come “suoi” alunni. Di alcuni me ne parlava e riusciva a commuoversi perfino nel descrivermeli, con alcuni è riuscita a rimanere in contatto affettivo e “alla pari”.

Odiava le ingiustizie, le prevaricazioni ed i soprusi e scelse sempre la parte dalla quale stare.

Le erano indigeste le mezze misure, lo stare nel guado e preferiva perderle le battaglie piuttosto che non farle”.