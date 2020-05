Assessore al contrattacco: “Dal Pd false notizie. Contributi in più alle imprese”

Polemica a Oristano sugli stanziamenti per l’emergenza. Interviene il responsabile del bilancio Angioi

“Non comprendiamo le dichiarazioni dell’opposizione, con il consigliere del PD Efisio Sanna che ha accusato l’amministrazione comunale di mistificazione in quanto la delibera sulla Tari annunciata ieri dalla giunta non è altro che l’adeguamento a quella dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, un’affermazione di questo tipo non fa bene alla nostra città e chi la fa non vuole bene alla città. Sembrerebbe una fake news, una falsa notizia, con informazioni lontane dalla verità e di fantasia resa con lo scopo di disinformare”.

E’ quanto sottolinea l’assessore al bilancio del Comune di Oristano Angelo Angioi sul contributo a favore delle imprese, approvato grazie ad una delibera proposta dalla responsabile alle attività produttive Bonaria Zedda: “Vogliamo chiarire senza nessun tentennamento che l’esponente dem distorce la realtà dei fatti”, replica piccato Angioi. “Di fatto, il provvedimento prevede un sostegno a favore delle imprese (Ditte individuali, Imprese artigiane e Società) che, nel periodo che va dal 4 marzo sino al 3 maggio, hanno sospeso totalmente o parzialmente l’attività per effetto dei diversi Decreti del Presidente Consiglio dei Ministri varati in conseguenza della pandemia e delle misure di lockdown”.

Una chiusura delle aziende che risulta essere uno strumento aggiuntivo rispetto a quelli esistenti, tiene a rimarcare l’assessore.

“Questo contributo, pari a 300 euro, dovrà essere attribuito a scomputo del tributo TARI dovuto per l’anno 2020 (fino alla concorrenza di quanto dovuto se l’importo del tributo risultasse inferiore alla misura del contributo)”, conclude Angioi, “questa forma di sostegno è stata possibile grazie all’istituzione di un fondo di 300 mila euro mediante il risparmio derivante dalla sospensione della quota capitale dei mutui enti locali trasferiti al Ministero delle finanze. E’ dunque scontato che la riduzione della pressione tributaria rappresenta una misura aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che prevede una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata in proporzione ai giorni di chiusura. Con questi strumenti vogliamo evitare una possibile ecatombe delle aziende che operano sul territorio, agevolando così operazioni di rilancio del settore produttivo”.

Martedì, 19 maggio 2020

