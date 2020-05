A Bosa Comune e commercianti collaborano per la riapertura

Una delegazione questa sera in municipio per un incontro-confronto con gli amministratori



Imprenditori e amministratori si incontrano questa sera a Bosa per un confronto sulla riapertura. Lo ha reso noto il sindaco della cittadina, Pier Franco Casula, che insieme al vice sindaco e assessore con delega alle attività produttive, Alessandro Campus, ascolterà una delegazione di otto commercianti cittadini. "L'incontro", spiega il sindaco, "servirà per approfondire le maggiori criticità delle categorie e tracciare un percorso di collaborazione con l'amministrazione comunale, per favorire forme concrete di sostegno per il superamento dell'emergenza nella fase di riapertura". All'incontro, oltre alla stampa e agli otto operatori, è stato invitato il consigliere regionale Alfonso Marras. Martedì, 19 maggio 2020

Fonte: Link Oristano