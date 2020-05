Bonus famiglia: proroga del Comune di Terralba, domande per tutto il mese

Gli uffici hanno lavorato circa 450 istanze e liquidato già 409 mila euro circa

Il Comune di Terralba ha prorogato la scadenza della presentazione delle domande del Bonus Famiglia al prossimo 1° giugno. Lo ha reso noto il sindaco del paese, Sandro Pili.

Per il Bonus Famiglia il Comune di Terralba ha messo a disposizione 493 mila euro, frutto del finanziamento regionale, più le economie della misura REIS delle ultime due annualità, pari a circa 160 mila euro e ha definito i potenziali beneficiari e tracciato la procedura da seguire per l’erogazione del sostegno. Nelle ultime settimane il servizio Segreteria – Finanziario – Personale – Tributi si è occupato di circa 450 istanze. Tra queste 330 sono state istruite positivamente e liquidate per un importo totale di euro 409 mila euro. Altre 80 istanze circa sono in fase di integrazione e presto verranno liquidate. Le restanti 40 sono state escluse.

L’Assessore al Bilancio Simone Puddu esprime soddisfazione per la misura attuata a sostegno anche delle famiglie più in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria, e per la celerità con la quale l’ufficio comunale incaricato ha istruito le pratiche e proceduto alla liquidazione delle somme.

L’assessore alle attività produttive Rosella Orrù, considerando che tale misura finanziaria nasce prioritariamente per sostenere le imprese e i loro dipendenti che hanno dovuto sospendere l’attività, ritiene sia stato estremamente importante aver accelerato la liquidazione delle somme spettanti, trattandosi di un sostegno economico essenziale in questo momento di grande difficoltà per le imprese.

Lunedì, 18 maggio 2020

