A Pardu Nou da un mese senza linea internet e con cellulari quasi muti

La protesta del sindaco di Solarussa Mario Tendas

Tutti riaprono, ma la borgata di Paurdu Nou resta ancora chiusa ai canali digitali che hanno smesso di funzionare ormai un mese fa e che ancora stanno creando gravi disagi ai residenti. Se ne fa interprete il sindaco di Solarussa Mario Tendas.

“Dal 10 di aprile gli abitanti della borgata agricola sono senza linea internet e anche il telefono mobile il più le volte non funziona”, afferma il sindaco Tendas. “Il problema, ovviamente, si è accentuato e reso insopportabile per via delle norme COVID che, di fatto, hanno limitato la possibilità di uscire, condizionando la vita di tutti e, in modo particolare degli abitanti di Pardu Nou che hanno dovuto rinunciare non solo alle uscite reali ma anche a quelle virtuali”.

“Non c’è giorno nel quale i cittadini si rivolgono al comune per lamentarsi e segnalare questo disagio”, prosegue il sindaco di Solarussa.

“Il comune a sua volta ha eseguito numerosi e dispendiosi tentativi (chi si è imbattuto in una segnalazione guasti può ben capire l’interminabile attesa e i tempi necessari per fare le proprie segnalazioni), sinora con scarso successo”.