“Il coronavirus non diventi il nuovo amianto: rispetto per i lavoratori”

Il presidente dell’Associazione ex esposti critico sugli orientamenti del Governo e sulle linee guida dell’Inail

“Il Governo e l’Inail cercano di mettere le mani avanti e di evitare eventuali responsabilità, scaricando ai lavoratori l’onere della prova per eventuale richiesta del riconoscimento di infortunio”. L’Associazione ex esposti amianto esprime preoccupazione dopo le dichiarazioni del Governo che considera eventuali contagi nel luogo di lavoro come infortunio, affidandone così la gestione all’Inail.

“Come ex esposti amianto con più di 40 anni di storia, prima come lavoratori del settore amianto e oggi come associazione onlus impegnati a tutelare l’ambiente e il diritto alla salute dal rischio amianto”, spiega il presidente dell’associazione, Giampaolo Lilliu, “riteniamo che sia indispensabile e importante a garanzia di tutti i cittadini italiani rivedere il ruolo dell’Inail nella fase 2 di pandemia. La nostra storia, il dramma di oltre 40 anni di una lavorazione della fibra cancerogena che ha visto protagonista Inail con gli stessi ruoli e compiti oggi assegnati per la fase 2 dell’emergenza coronavirus, ci porta a essere fortemente preoccupati della scelta del Governo”.

“Anche le linee guida emanate dall’istituto per gli imprenditori impegnati a riaprire l’attività lavorativa, e atte a garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini, sono poco chiare, soprattutto in tema di eventuali responsabilità civili e penali in caso di contagio dei propri dipendenti”, prosegue Lilliu. “ I lavoratori sono preoccupati di rientrare al lavoro con probabilità di rischio di contagio e di ammalarsi o di morire nel rispetto delle normative”.

“Le nostre preoccupazioni e valutazioni in merito al riconoscimento di un possibile contagio durante l’orario di lavoro partano dal fatto che il virus non è effetto di una lavorazione o di produzione di prodotti e manufatti di qualsiasi genere ,e non può pertanto essere considerata con automatismo una malattia professionale o causa di decesso per patologie correlate all’esposizione, come invece evidenzia l’Inail”.

“Solo nel caso degli operatori sanitari, dai medici agli infermieri e tutti gli addetti che operano nelle strutture accreditate covid-19, si potrebbe considerare l’eventuale riconoscimento di malattia professionale”, aggiunge il presidente degli ex esposti amianto. “Tutti i lavoratori operanti nei vari settori, che non sia quello sanitario, in caso di contagio dovranno dimostrare che il contagio sia avvenuto durante le ore lavorative. Essendo questa prova impossibile da presentare, risulta altresì impossibile avere per loro un riconoscimento da parte dell’Inail, che potrà, invece, con molta facilità dire che il contagio sia avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro, ipotesi a nostro avviso facilmente dimostrabile dalla latenza e caratteristica della patologia della malattia”.

“Il Governo ha dichiarato che tutte le scelte fatte a garanzia sanitaria durante la fase 2 sono state condivise con unità di crisi”, commenta Lilliu, “ma ad avere ruoli e compiti certi parrebbe essere solo l’Inail, che sembrerebbe esercitare in modo insindacabile un ruolo di controllo durante qualsiasi attività lavorativa”.

“Vista la nostra esperienza maturata in un settore industriale altamente a rischio quale è stato quello della produzione dei manufatti in amianto, e che ha visto Inail nel ruolo di controllore e di garanzia durante l’attività lavorativa nelle fabbriche della morte”, conclude Lilliu, “purtroppo esercitato in modo unilaterale e con interessi diversi da quelli che istituzionalmente le sono stati assegnati, non vorremmo che tra qualche tempo si debbano aprire contenziosi tra lavoratori e Inail per il riconoscimento di infortunio da esposizione virus con costi sociali ed economici importanti. Si finirebbe così in un film già visto”.

Lunedì, 18 maggio 2020

