Spacciava droga a Villasor, arrestato giovane pusher cagliaritano

Un 24enne è stato arrestato per droga dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sanluri. Sequestrati ottocento grammi fra hashish e marijuana e un bilancino.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Sanluri hanno arrestato un giovane cagliaritano residente a Villasor.

La compagnia, quotidianamente impegnata nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato i militari sulle tracce di un giovane pusher che nella notte tra sabato e domenica è stato bloccato a Villasor in via Monastir, probabilmente in attesa di clienti di passaggio.

La pattuglia Sanluri ha notato il movimento e i militari hanno deciso di fermare il ragazzo. Addosso poche dosi ma a casa nascondeva una scorta notevole di circa 800 grammi di droga: quasi 5 etti di hashish e 3 etti di marijuana ed un bilancino trovati dai militari durante la perquisizione. Colpita la piazza di spaccio della zona con il giovane spacciatore arrestato per detenzione di stupefacenti. A termine dell’attività i carabinieri hanno condotto il 24enne ai domiciliari e per oggi è fissato il giudizio con rito direttissimo in videoconferenza dalla compagnia di Sanluri, come disposto dall’autorità giudiziaria di Cagliari.