Coronavirus e sanzioni, dal Codacons assistenza legale per i ricorsi

Servizio telefonico a disposizione dei cittadini che ritengano di non aver violato le norme di sicurezza

Sempre giustificate le sanzioni a cittadini ed esercizi commerciali in Sardegna per violazioni delle norme di sicurezza contro il covid-19? No, sospetta il Codacons: “Numerose segnalazioni denunciano anche in Sardegna la mancata possibilità per i cittadini di giustificare il motivo del proprio spostamento, e diverse inchieste giornalistiche hanno evidenziato l’irragionevolezza delle sanzioni da parte delle forze dell’ordine”.

Per questo motivo, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori ha attivato anche nell’isola un servizio di sostegno legale “nella contestazione delle sanzioni amministrative e nella presentazione dei relativi ricorsi, nei casi in cui i verbali risultino palesemente ingiusti o illegittimi”.

Tutti gli interessati potranno avvalersi di un team di legali specializzati in materia, che risponderà al numero 89349966, attivo dal lunedì al venerdì fra le 14 le 17.

Dal 14 marzo, il solo Corpo forestale della Regione Sardegna ha fatto 44.149 controlli sul rispetto delle regole per l’emergenza epidemiologica e ha emesso 825 sanzioni. A queste cifre si sommano controlli e sanzioni da parte delle altre forze dell’ordine, a livello regionale e locale.

Lunedì, 18 maggio 2020

L'articolo Coronavirus e sanzioni, dal Codacons assistenza legale per i ricorsi sembra essere il primo su LinkOristano.it.