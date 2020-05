Marrubiu, suolo pubblico gratuito per far lavorare bar e ristoranti

Dal Comune anche un contributo per imprese e professionisti in difficoltà



Il Comune di Marrubiu finanzierà con fondi propri un contributo alle piccole imprese e ai professionisti locali che hanno dovuto interrompere totalmente o parzialmente le proprie attività. Inoltre rinuncerà a riscuotere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in modo da sostenere la ripartenza per ristoranti e bar che non potrebbero lavorare in sicurezza – e in modo sostenibile – nei locali troppo piccoli.

I provvedimenti annunciati qualche giorno fa sono stati spiegati con maggiori particolari dal sindaco Andrea Santucciu. Innanzi tutto il contributo comunale per imprese e partite iva: permetterà di coprire in parte le spese urgenti ed inderogabili – affitto locali, pagamento bollette, ammortamento investimenti – che anche nella fase di inattività non potevano essere evitate. Si può consultare l’avviso – con il modulo di dichiarazione/richiesta di contributo – sul sito istituzionale del Comune.

Quanto alla Tosap, il sindaco ha chiarito le motivazioni del provvedimento: “La cosiddetta Fase 2, ormai in atto, prevede un allentamento delle restrizioni nel rispetto delle misure volte a garantire il distanziamento sociale. Il rispetto di queste nuove regole penalizza gravemente diversi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, anche perché normalmente l’esercizio di queste attività avviene in locali con superfici di modeste dimensioni, non in grado di ospitare la normale clientela”.