Monserrato, maxi file alle Poste sotto il sole: “Mettete una tettoia e gli elimina code, pensate agli anziani”. Tante le proteste in questi giorni alle Poste di Monserrato, ma lo stesso problema riguarda anche Cagliari: “Siamo costretti a file estenuanti in una strada stretta e senza alcun riparo- si lamentano gli utenti- chiediamo al Comune di Monserrato di provvedere al più presto, magari piazzando una tettoia per dare ombra nella zona dove si creano le code in piazza Maria Vergine”. L’amministrazione comunale di Monserrato si è fatta carica del problema e non vuole farsi trovare impreparata, sta dunque studiando le soluzioni più adatte per venire incontro agli utenti.

L'articolo Monserrato, maxi file alle Poste sotto il sole: “Mettete una tettoia e gli elimina code, pensate agli anziani” proviene da Casteddu On line.