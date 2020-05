In difficoltà per il maestrale a Mare morto: soccorse con la motovedetta

Operazione della Capitaneria di porto di Oristano

In difficoltà a causa del forte vento di maestrale, mentre sopra i loro sup si trovavano nelle acque di Mare morto, due donne sono state soccorse dalla motovedetta CP893 della Capitaneria di porto di Oristano e tratte in salvo.

L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione al numero di soccorso 1530. Le due donne erano state spinte al largo dal vento e non riuscivano a riacquistare la riva. La motovedetta ha subito raggiunto il tratto di mare antistante le rovine di Tharros, sul litorale di Cabras. Le due donne sono state fatte salire a bordo e sbarcate vicino al porticciolo turistico di Torre Grande. Erano in buone condizioni e non è stato necessario per loro ricorrere all’assistenza dei medici. Fortunatamente solo un forte spavento.

Le attività di controllo ai fini della sicurezza in mare, da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, non si interrompono, nonostante l’emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando, e proseguiranno ancor più intensamente nei giorni a venire, a seguito dell’allargamento delle attività consentite nella cosiddetta “Fase 2”.

Domenica, 17 maggio 2020

L'articolo In difficoltà per il maestrale a Mare morto: soccorse con la motovedetta sembra essere il primo su LinkOristano.it.