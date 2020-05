Brindisi virtuale su Zoom

Iniziativa PromoTur diventa record internazionale

Di queste, ovviamente molti tour operator, proprietari di cantine, giornalisti di settore ma soprattutto amici e persone che hanno aderito alla bicchierata per il solo piacere di bere in compagnia nelle ultime ore del lungo periodo di lockdown.

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAG - Era partita come una bicchierata virtuale organizzata con una finalità di marketing per promuovere il vino bianco friulano e invece è stata interpretata, ed è diventata, una occasione per stare insieme quasi spontanea. Tanto che, al termine, sulla piattaforma Zoom si è registrata la cifra record di mille contatti, con un picco di 800 persone collegate contemporaneamente da trenta Paesi del mondo. E' "BrindiAmo Fvg", l'iniziativa di PromoTurismoFvg, il braccio operativo della Regione Fvg per il settore turistico, tenutasi ieri sera, alla quale si sono iscritti sorprendentemente quasi 1.400 persone.

Fonte: La Nuova Sardegna





