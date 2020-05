Coronavirus in Italia, calano i morti e anche i nuovi positivi: sì, da domani la fase due può cominciare. Oggi i morti in Italia per Coronavirus sono stati 145, contro i 153 di ieri, mai così pochi in tutto il lockdown. Scende nettamente anche la curva dei nuovi contagi: oggi sono stati 675, contro gli 875 di ieri. E ci sono ancora 2366 nuovi guariti, quindi il numero delle persone malate in Italia sta scendendo drasticamente per fortuna.

In Sardegna, il contagio zero non c’è per un soffio: un solo nuovo positivo, nel Cagliaritano. Sono 1.353 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza (ieri ne erano stati conteggiati 1.352). Si registra un solo nuovo caso nella Città Metropolitana di Cagliari. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 42.249 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 86, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 319 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 731 pazienti guariti (+12 rispetto al dato precedente), più altri 92 guariti clinicamente. Non si registrano nuovi decessi (complessivamente 125).

Sul territorio, dei 1.353 casi positivi complessivamente accertati, 248 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.

