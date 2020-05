Si torna alle Asl. Parte la discussione sulla controriforma della sanità sarda

Il disegno della nuova sanità sarda prevede il ritorno alle Asl, sostituite negli anni scorsi dall’Ats, l’azienda regionale. Le Asl dovrebbero essere otto: Sassari, Olbia, Nuoro, Ogliastra, Oristano, San Gavino, Sulcis Iglesiente e Cagliari, com’era in passato. Alle Asl si aggiungeranno le Aziende ospedaliere: quelle universitarie di Sassari e di Cagliari e quella del Brotzu, oltre all’Areus, per l’emergenza urgenza. Proprio l’Areus, però, non compare nella proposta dell’Udc.

Il ritorno alle Asl che riprenderebbero gli ambiti territoriali già delineati in passato, prima della riforma e della nascita dell’Ats, potrebbe essere il preludio per il successivo passaggio al ripristino delle otto province: otre alle storiche Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, anche quelle regionali del Sulcis Iglsiente, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e della Gallura.

Fonte: Link Oristano





