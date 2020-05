Pakistan: 2 ragazze uccise da un parente

Hrw, ogni anno nel paese un migliaio di delitti d'onore

Il video, girato apparentemente un anno fa, mostra un giovane con tre ragazze in un luogo all'aperto ma appartato, ha riferito una fonte di polizia precisando che "al momento, la nostra priorità è innanzitutto tutelare la vita della terza ragazza e dell'uomo". Il delitto, sul quale è stata aperta un'indagine, è avvenuto a Shaam Plain Garyom, un villaggio di frontiera tra il Nord e il Sud Waziristan. Secondo Human Rights Watch, ogni anno ci sono un migliaio di delitti d'onore in Pakistan dove la violenza contro le donne rimane una grave problema.

Fonte: La Nuova Sardegna





