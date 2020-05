Samassi, il giovane ferito con il trattore non ce l'ha fatta: è morto in ospedale

Davide Trudu, 30 anni, viaggiava sul parafango quando è caduto battendo la testa

SAMASSI. Troppo grave la ferita alla testa subita con la caduta dal trattore sul quale viaggiava con un amico, ieri sera 16 maggio. Davide Trudu, 30enne di Samassi, è deceduto stamattina nell'ospedale Brotzu dove era stato ricoverato.

L’incidente è accaduto poco dopo le 20 in via Salvo D’Acquisto, in una zona periferica dell’abitato. La vittima era sul parafango del trattore di un compaesano poco più grande lui e stavano raggiungendo un campo dove caricare sul trattore alcune balle di foraggio. Forse una brusca sterzata del conducente del trattore ha sbalzato Davide Trudu dalla pericolosa posizione su cui viaggiava sul mezzo agricolo. Per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale si è alzata in volo l’eliambulanza del 118. Gli accertamenti sull’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri di Samassi che ipotizzano il reato di delitto stradale colposo e anche di omissione di soccorso per il conducente del trattore che in un primo momento si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente per fare ritorno successivamente. (luciano onnis)