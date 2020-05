Gonnesa, partiti i lavori di pulizia sul litorale in attesa delle linee guida per andare in spiaggia

In attesa di conoscere le linee guida definitive per usufruire delle bellissime spiagge libere, i comuni proseguono spediti per la pulizia e la riqualificazione degli arenili e degli spazi limitrofi. A Gonnesa è iniziata la pulizia delle aree parcheggio e degli arenili del Golfo del Leone. L’amministrazione comunale sta lavorando per organizzare la fruizione del litorale nel modo più semplice possibile. “Stiamo procedendo all’acquisto di passerelle in legno che agevolino le discese a mare (anche per i diversamente abili) e che permettano di arrivare comodamente nelle parti della spiaggia più distanti dai parcheggi – spiega il Comune – osserviamo tutti le prescrizioni, solo così sarà una estate di relax, in sicurezza e tranquillità, per noi e per coloro che decideranno di trascorre le loro vacanze nel nostro meraviglioso territorio”.

