Samassi prega per Davide: è in gravissime condizioni il 30enne caduto dal trattore

È ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari Davide Trudu, il trentenne di Samassi che questa sera è caduto dal trattore. II ragazzo si trova in Rianimazione, in prognosi riservata. Un incidente che ha sconvolto il paese. Intorno alle 20 l’uomo si trovava sul mezzo agricolo in compagnia di un suo compaesano.

Durante il percorso, in prossimità della sua abitazione in zona via Emanuela Loi, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto in terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: l’uomo avrebbe colpito violentemente il suolo con la nuca. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine, la caserma dei carabinieri è situata a pochi metri dal luogo dell’incidente, un’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al nosocomio cagliaritano. Dove le sue condizioni appunto sono gravissime.

