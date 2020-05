0,24 il numero magico: la Sardegna è la Regione con l’indice più basso in Italia del Coronavirus. Numeri a dir poco confortanti quelli che il ministero e l’ISS hanno diffuso oggi: nessuna Regione ha un indice Rt di contagio basso come la nostra Isola, che adesso dovrà decidere se e come ripartire, se e come riaprire al turismo. Il Corriere della Sera ha pubblicato tutti i dati, e in una settimana l’indice di contagio (che a Cagliari ad esempio era superiore allo 0,5) è diventato praticamente la metà. Un quadro davvero ottimo, unito al fatto che non ci sono decessi ormai da tanti giorni e che il numero dei contagi è ormai ridotto all’osso.

Ecco gli indici di contagio di tutte le Regioni:

Abruzzo: 0.45

Basilicata 0.27

Calabria 0.34

Campania 0.58

Emilia-Romagna 0.6

Friuli-Venezia Giulia 0.86

Lazio 0.74

Liguria 0.48

Lombardia 0.62

Marche 0.55

Molise 0.34

Piemonte 0.58

Bolzano 0.56

Trento 0.75

Puglia 0.72

Sardegna 0.24

Sicilia 0.54

Toscana 0.39

Umbria 1.23

Valle d’Aosta 0.38

Veneto 0.41

