“Azeta arredamenti” fornisce i parafiato per lavorare tranquilli in negozio, ufficio, bar e ristorante. I parafiato sono degli schermi trasparenti che permettono ai negozianti e dipendenti di proteggersi da eventuali contagi che potrebbero arrivare dai clienti ma anche viceversa, cioè una garanzia verso i clienti che eviterebbero contatti tramite fiato da parte del negoziante.

Parafiato è il nome che ormai circola da tempo legato alla pandemia del Covid 19 conosciuta anche come Coronavirus.

I parafiato sono utili anche negli uffici dove gli impiegati sono a contatto tra loro o con eventuali clienti che avessero accesso ai locali.

Una protezione che, anche se non obbligatoria, evita contatti diretti e da quindi sicurezza di non contagio in moltissimi settori e locali di professionisti ma anche di ogni altro genere di ambiente che comporti condivisione di spazi per lavoro e non solo.

Oltre ai negozi che vendono al dettaglio e all’ingrosso i parafiato sono estremamente utili per farmacie, parafarmacie e per i supermercati dove i cassieri sono a contatto con una folla di persone dalle quali è doveroso essere protetti per evitare i contagi.

Per i ristoranti e bar, anche se non fossero obbligatori, i parafiato da terra sono simili a dei paraventi trasparenti e non impattanti che darebbero ai clienti intimità, sicurezza e una tranquillità fugando la paura del contagio e dando nello stesso tempo quella privacy che non guasta mai.

Insomma i Parafiato servono soprattutto per lavorare tranquilli nei negozi, uffici, magazzini, industrie e dove tante persone convivano per lavoro o abbiano contatti con altri che arrivano dall’esterno.

I parafiato sono forniti a Cagliari dalla Azeta Arredamenti, via dell’Artigianato 18, telefono 070 21 20 50 cell. Specializzata anche nella forniture di arredi per negozio, robotica, sicurezza e condizionamento.

Sono realizzati in plexiglas o policarbonato compatto di grande trasparenza con spessore di mm. 3, 4 o 5 ma anche 8 secondo le esigenze, viene usato anche il policarbonato del tipo opacizzato alveolare di mm. 10 di spessore quando la protezione parte dal pavimento e separa un ambiente con dei tavoli, in questo caso si ottiene anche una sensazione di intimità nella zona che si protegge e isola dai temuti contatti.

I parafiato vengono forniti da Azeta Arredamenti con elementi standard da banco o da scrivania in almeno 4 modelli differenti ma anche su richiesta, secondo le esigenze del cliente , con elementi i a misura personalizzabili in lunghezza e altezza.

Due son i modelli invece per i parafiato per ambiente che arrivano a quasi 2 metri di altezza e si poggiano a terra, sono forniti nel modello trasparente e quello opacizzato (più consigliato).

Il materiale con cui sono realizzati rende questi articoli eleganti ed adatti a qualsiasi tipo di attività e poco impattanti esteticamente e con prezzi abbastanza contenuti.

Azeta arredamenti via dell’Artigianato, 18 Cagliari telefono 070 212050 – cell. 345 303 5479

mail – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

PREVENTIVI GRATUITI

