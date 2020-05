Coronavirus in Italia, oggi 153 morti: mai così pochi da quando iniziò il lockdown. Buone notizie sul virus in campo nazionale, anche se risalgono leggermente i positivi: 875 contro i 749 di ieri. Ma i numeri sono sempre più bassi, mentre continuano a svuotarsi le terapie intensive. La morsa del virus insomma si sta decisamente allentando anche in Lombardia, dove oggi sono stati registrati 39 morti. Oggi ci sono stati 2605 guariti contro gli oltre quattromila di ieri.

. Ci sono altri quattro contagiati dal virus in Sardegna: uno nel Cagliaritano, uno a Nuoro, due a Sassari. Nessun nuovo decesso. Sono 1.352 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza (ieri ne erano stati conteggiati 1.348). È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 41.257 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 85, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 330 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 719 pazienti guariti (+44 rispetto al dato precedente), più altri 93 guariti clinicamente. Non si registrano nuovi decessi (complessivamente 125).

Sul territorio, dei 1.352 casi positivi complessivamente accertati, 247 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 97 nel Sud Sardegna, 58 a Oristano, 79 (+1) a Nuoro, 871 (+2) a Sassari.

L'articolo Coronavirus in Italia, oggi 153 morti: mai così pochi da quando iniziò il lockdown proviene da Casteddu On line.