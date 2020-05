Cera scrive a Regione e Provincia: “Subito il piano di contenimento delle cornacchie”

Intervento del consigliere regionale di Forza Italia Il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera, con una nota inviata all’Assessore della difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, e al Commissario straordinario della Provincia, Massimo Torrente, ha sollecitato l’immediata attuazione del contenimento e abbattimento delle cornacchie nella Provincia di Oristano, secondo le nuove regole inserite nella Legge regionale 5/2020 cui è stato tra i promotori, che superano le difficoltà emerse a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, che aveva impedito l’avvio del Piano degli abbattimenti e la crescita a dismisura delle cornacchie con conseguente incremento dei danni in agricoltura. “La L.R 5 del 2020”; illustra il consigliere Cera, “autorizza alle attività di abbattimento, oltre che i proprietari o i conduttori dei fondi, anche loro delegati adeguatamente formati e autorizzati all’abbattimento selettivo delle cornacchie e altre specie nocive, a tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”. “Con l’avanzamento della primavera e l’approssimarsi della stagione estiva”, commenta Cera, “si è ripresentato l’annoso problema dei danni causati alle colture agricole primaverili ed estive, dalle cornacchie e dalle specie nocive per gli innumerevoli danni alle colture in campo, quali ad esempio meloni, angurie ed ortaggi in genere”.

Il Consigliere Emanuele Cera ricorda che il costante e progressivo incremento della popolazione dei corvidi determina ingenti danni agli agricoltori della Sardegna, creando una vera e propria emergenza ambientale, alla luce del fatto che le cornacchie si cibano oltre che di sostanze vegetali anche di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e isopodi, rappresentando un fattore limitante delle specie; il consumo da parte delle cornacchie di uova e di piccoli interferisce sul tasso annuo di natalità e di sopravvivenza dei giovani nelle prime fasi di sviluppo delle "specie predate, portando ad un consistente decremento delle popolazioni" e determinando una vera e propria "desertificazione delle specie"; oramai questa specie predatoria occupa a titolo quasi esclusivo, l'ambiente agrario della Sardegna, andando a modificare sensibilmente l'ecosistema del nostro ambiente mediterraneo; "che a causa della mancata attuazione dei piani, la situazione potrebbe ripresentarsi molto velocemente". "Stante la gravità della situazione, e visti i nuovi strumenti a disposizione", commenta ancora Emenuele Cera, "ritengo opportuno che le amministrazioni deputate alle necessarie attività, si adoperino per arrivare nei tempi più rapidi possibili per procedere sul campo alle attività di abbattimento e garantire la produzione delle colture primaverili ed estive. In questo modo si intende prevenire i consueti ingenti danni degli ultimi anni, rilanciare le produzioni e la crescita del fatturato degli agricoltori già pesantemente condizionato dalle difficoltà del mercato in questo periodo di emergenza sanitaria".

Fonte: Link Oristano