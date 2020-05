La furia del vento spezza due alberi nella periferia di Sinnai

La furia del vento che in queste ore imperversa su tutta la Sardegna, continua a far danni.

Nella periferia di Sinnai, in via Bruncu Luas, due alberi sono stati spezzati da una forte raffica

e sono finiti su delle auto parcheggiate.

Per fortuna non ci sono stati feriti e i danni non sarebbero ingenti.

Sul posto i vigili urbani ed i volontari del Vab Sinnai

per regolare la viabilità e mettere in sicurezza la zona.

Foto di Paolo Pilleri e Claudio Moriconi