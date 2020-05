Educazione all’immagine e promozione del cinema sardo: bando regionale

A disposizione un fondo di 250 mila euro per aiutare le sale a resistere in attesa della riapertura



Promuovere il cinema “Made in Sardegna” e le attività di educazione all’immagine per le scuole. Per farlo, le sale cinematografiche in Sardegna potranno utilizzare fondi regionali: la Fondazione Sardegna Film Commission attiverà le istruttorie di un fondo a sportello che parte con una dotazione di 250 mila euro. Lo prevede un bando con “misure urgenti che garantiranno un primo investimento e liquidità alle sale”.

“L’emergenza Covid-19 ha colpito tutte le imprese e i cittadini”, ha detto l’assessore regionale della Pubblica istruzione e Beni culturali, Andrea Biancareddu, “ed è intervenuta in Sardegna in maniera drammatica proprio nel momento di massima espansione e slancio dell’industria audiovisiva isolana, determinando la chiusura dei cinema e il fermo delle produzioni nazionali ed internazionali già in calendario: ad oggi oltre una trentina i set annullati, interrotti o posticipati”.

“La Regione Autonoma della Sardegna riafferma con questi primi bandi il suo impegno nel sostegno incondizionato alla filiera del cinema e dell’audiovisivo”, sottolinea l’assessore Biancareddu. “Auspichiamo che queste misure siano una prima boccata d’ossigeno per le tante sale cinematografiche disseminate nel territorio regionale che per prime sono state chiuse a causa dell’emergenza Covid-19 e che rischiano di non riuscire a sopravvivere”.