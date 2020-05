In chiesa a Seneghe: le regole per partecipare alle celebrazioni

Porte aperte, obbligo di mascherina per i fedeli, niente cori o assembramenti sul sagrato



Da lunedì 18 maggio anche a Seneghe i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni in chiesa, ma solo in condizioni di sicurezza. L’amministrazione comunale di Seneghe ha ricordato a tutta la cittadinanza le regole da seguire per garantire la massima sicurezza e ridurre il rischio di contagio da coronavirus. “In accordo con don Antonello”, si legge sulla pagina Facebook del Comune, “preso atto di quanto previsto nel DPCM e relative circolari, si inviano le prescrizioni riguardanti le celebrazioni”.

I fedeli dovranno così attenersi a norme precise. Ad esempio, per quanto riguarda l’accesso alla chiesa, l’ingresso è consentito attraverso la porta a destra mentre l’uscita dalla porta a sinistra. Si può accedere all’interno della chiesa solo indossando la mascherina, che dovrà essere tenuta sulla bocca e sul naso per tutta la durata della celebrazione. Non è consentito l’accesso a chi presenta sintomi influenzali e/o temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°c.

Le porte dovranno restare aperte per tutta la durata della celebrazione. I posti a sedere sono identificati nel rispetto delle distanze di sicurezza e dovranno essere rigidamente rispettati.

Il protocollo prevede anche l’assenza di cori e dovranno essere evitati lo scambio del segno della pace o qualunque altro contatto. Non saranno presenti sussidi stampati per i canti o similari. Non è consentito l’accesso a chi nei giorni precedenti ha avuto contatti con persone positive al virus.

Sono inoltre vietati gli assembramenti sul sagrato della chiesa al termine delle celebrazioni.

