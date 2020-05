Studio Usa scopre pazienti pre-immuni al Sars-Cov-2: protetti per aver contratto l’influenza?

Una parte della popolazione potrebbe presentare una sorta di ‘preimmunità’ al SARS-CoV-2 anche senza essere mai entrata in contatto con il virus, probabilmente per via dell’immunizzazione generata da altri, più banali, coronavirus, come quello del raffreddore. ​E’ quanto ipotizzato da uno studio di un team di ricercatori californiani del Center for Infectious Disease and Vaccine Research presso La Jolla Institute for Immunology, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell.

