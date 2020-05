Cittadini nella pineta di Sinnai senza mascherina. "Ma il pericolo non è passato"

Il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda invita la cittadinanza alla prudenza.

La fase 2 non vuol dire la fine dell'incubo coronavirus.

"E' proprio questo - ha detto il sindaco - il momento di essere coscienti che il pericolo non è passato e che quindi bisogna agire e muoversi con la necessaria prudenza.

In fondo non si chiede molto: l'uso della mascherina, il rispetto della distanza fra le persone, lavarsi le mani.

Non manca invece chi si muove senza la mascherina.

Basta uno per mettere a repentaglio i sacrifici fatti in questi mesi".

Problemi in pineta? "C'è chi arriva senza mascherina.

La mia ordinanza è chiara.

La mascherina bisogna averla, non quando si corre, ma quando si incontra un'altra persona.

E' vietato fermarsi ai giochi.

E' necessario collaborare, rispettare le norme sulla sicurezza, niente di più.

Attenzione anche agli assembramenti.

La maggior parte degli utenti rispetta le regole, lo ripeto qualcuno non lo fa.

I controlli saranno rafforzati".

Fonte: L'Unione Sarda





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a