Dal 18 Maggio a Sinnai fedeli in chiesa con il pass per la messa

Meno posti nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai ma più messe per consentire a tutti di assistere alla funzione religiosa.

Il parroco don Alberto Pistolesi ha preparato tutto nei particolari. Gli ingressi saranno regolati da un pass.

"La nostra chiesa parrocchiale - ha detto il parroco don Alberto Pistolesi - è abbastanza grande.

Abbiamo aumentato le celebrazioni per distribuirci nei diversi orari.

Abbiamo aumentato le celebrazioni per stare larghi e non avere l'ansia delle distanze.

Abbiamo aumentato le celebrazioni per dare la possibilità a tutti di non perdere la messa domenicale.

Ci stiamo distribuendo nei diversi orari attraverso un pass per le messe festive e uno per quelle feriali.

Il tagliando vale per tutto questo periodo provvisorio che probabilmente durerà almeno fino alla fine di giugno.

Il pass è gratuito, non assegna nessun posto ma serve per contarci.

Il pass può essere chiesto in sacrestia a partire dalle 17.15.

Si consiglia alle famiglie con bambini piccoli di privilegiare la messa all'aperto".

Fonte: L'Unione Sarda





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a