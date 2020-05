Lunedì a Riola Sardo niente energia elettrica in alcune vie

Avviso del Comune: lavori urgenti fra le 9 e le 13

Per lavori urgenti, lunedì 18 maggio dalle 9 alle 13 sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica in alcune strade a Riola Sardo.

Il temporaneo black out riguarderà le utenze di via Roma, via Martin Luther King, via E. Berlinguer, via Puccio Carta, via Cagliari, via A. Volta e località Taccu.

L’amministrazione comunale di Riola Sardo ha invitato la popolazione ad adottare le opportune cautele.

Sabato, 16 maggio 2020

