“La statale che attraversa Nurachi è pericolosa”: interviene il Ministero

Nella nota, il sindaco aveva chiesto l’intervento immediato del Ministero per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, per porre fine alle situazioni di disagio in cui si trovano sia la popolazione di Nurachi, sia le migliaia di persone che giornalmente percorrono la strada. Chiesta anche, qualora lo si ritenesse necessaria, l’apertura di un’indagine su eventuali responsabilità o negligenze dell’Anas, nella gestione del disservizio segnalato da tempo dal Comune.

Martedì scorso, il sindaco aveva inviato al Ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, una nota con la quale denunciava le condizioni di estremo pericolo della sede stradale della statale 292, descrivendo nel dettaglio l’incuria e l’abbandono in cui versa il tratto stradale interessato e la pessima manutenzione da parte dell’Anas, ente proprietario della strada, per il quale il Ministero svolge l’attività di indirizzo, vigilanza e controllo.

Fonte: Link Oristano





