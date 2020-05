Cagliari, evade dai domiciliari. Arrestato dalla Polizia di Stato un 43enne.

Continuano, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in via Argiolas ha notato Fabrizio Cordeddu, noto pluripregiudicato conosciuto agli agenti per i suoi numerosi precedenti di polizia, che alla vista degli operatori ha cercato di dileguarsi.

Cordeddu è stato fermato e sottoposto a controllo, con particolare attenzione al contenuto di una borsa della spesa che portava con sé, al cui interno c’erano due valigette contenenti due trapani di marca Bosh, usati e funzionanti.

Chiesta la spiegazione circa il possesso degli utensili, l’uomo non ha fornito nessuna risposta. In compenso una esaustiva risposta è stata fornita dal controllo telematico da cui, oltre a evidenziare i numerosi precedenti penali, è risultato che il Cordeddu era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con prescrizioni che prevedevano l’uscita di casa, per poche ore, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

L’uomo è stato tratto in arresto per evasione ed è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Uta in attesa dell’udienza direttissima. L’attrezzatura rinvenuta è stata sottoposta a sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti sulla provenienza.

L'articolo Cagliari, evade dai domiciliari e viene fermato in strada con due trapani nella busta della spesa proviene da Casteddu On line.