Al mare arrivano gli steward di spiaggia: controlleranno accessi e distanze tra gli ombrelloni

Al mare arrivano gli steward di spiaggia, per prendere per mano il bagnante: spiegheranno le istruzioni, controlleranno accessi e distanze tra gli ombrelloni. Ecco le nuove linee guida sulle spiagge, libere e non: ci dovranno essere addetti alla sorveglianza che spiegheranno ai bagnanti come rispettare le regole, è stata accorciata la distanza degli ombrelloni e dei lettini. La decisione è quella di “riorganizzare gli spazi al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti e se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”.

Ma le regole spaziano ancora su altre importanti decisioni, bisognerà infatti “assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno dieci metri quadri per ogni ombrellone e di tre metri e mezzo tra un ombrellone e l’altro.

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro e mezzo”. Poi dovrà essere assicurata la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici in tutti gli stabilimenti. “Le attrezzature vanno disinfettate a ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita a ogni fine giornata”, si legge nel piano ormai alla stretta finale.

E le spiagge libere invece? Nel piano per l’estate 2020 ” si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza”.

Saranno vietati tutti i giochi ludici di gruppo in spiaggia, che potrebbero creare assembramenti. Ma si potrà fare surf, giocare con i racchettoni, sempre in maniera individuale e per gli sport di squadra rispettare invece le linee guida previste in campo nazionale. Resta da capire se e come le spiagge libere saranno contingentate, perchè gli accessi visto il distanziamento dovranno essere minori rispetto al passato.

